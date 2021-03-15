"أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بثلاث طائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيي سريع في تغريدة على تويتر: "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع: "هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

هذا الاستهداف يأتى في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 15, 2021

وتصاعدت هجمات "أنصار الله" باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة على أهداف داخل السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأمس الأحد، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.