الحوثي: تصريحات بلينكن "إيجابية" لكن ننتظر الأفعال

قال قيادي حوثي، اليوم الاثنين 15 مارس/آذار، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الأخيرة "إيجابية" لكن "أنصار الله" تنتظر الأفعال.

القاهرة – سبوتنيك. وصف عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، تصريح وزير الخارجية الأمريكي حول ضرورة خلو اليمن من النفوذ الأجنبي بأنه "إيجابي".

تصريح بلينكن بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي ايجابي

وننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجه الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية

وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ماننتضره ما ينسجم مع التصريح الآن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 15, 2021

​وتابع بقوله في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر "لكن هناك ضرورة أن تنسجم تلك التصريحات مع الأفعال أيضا، بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة في اليمن".

واستمر بقوله "تصريح بلينكن بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي إيجابي، وننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجهة الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية".

وتابع "أيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ما ننتظره ما ينسجم مع التصريح الآن".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث خلال اتصال هاتفي مساء أمس، أن الولايات المتحدة تدعم "يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".