"حماس" تستنكر قرار كوسوفو فتح سفارة لها لدى إسرائيل في القدس

استنكرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين 15 مارس/آذار، إعلان دولة كوسوفو فتح سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس، معتبرة أنها خطوة تخالف القرارات الدولية.

القدس – سبوتنيك. وأكد الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان أن (حماس) "تستنكر بشدة إعلان وزارة خارجية كوسوفو فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة".

وأضاف بقوله إن الإعلان "انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية، وانحياز سافر لإسرائيل".

كما أوضح البيان أن "القرار الصادر من كوسوفو يأتي بتشجيع من خطوات التطبيع، التي قامت بها بعض الأطراف العربية إسرائيل"، في إشارة إلى إقدام الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ومن المقرر أن تفتتح كوسوفو، اليوم الاثنين، سفارتها بمدينة القدس، لتصبح ثالث دولة في العالم وأول دولة ذات أغلبية مسلمة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وكانت إسرائيل قد وقعت مع كوسوفو اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مطلع شباط/فبراير الماضي في إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية عن طريق تطبيق "زووم" وبحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناغ، جرى خلالها رفع الستار عن لافتة السفارة.

وستصبح إسرائيل الدولة المئة في العالم التي تعترف بكوسوفو.

وفي إطار الاتفاق ستقوم كوسوفو بفتح سفارة لها في مدينة القدس كما التزمت أمام إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

يذكر أنه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن ترامب أن إسرائيل ستعترف في كوسوفو وستقيم معها علاقات دبلوماسية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اعترفت رسميا في ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحت السفارة الأمريكية بالقدس في أيار/مايو 2018، بالتزامن مع الذكرى السبعين لما تعتبره إسرائيل "إعلان استقلالها".

أما الدولة الثانية التي أعلنت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس فكانت غواتيمالا، بعد أمريكا.