هل وقع تبادل إطلاق نار أدى لمقتل 10 بين أفراد شرطة في مصر وإرهابيين؟

نفى مصدر في محافظة البحر الأحمر المصرية أنباء عن تبادل إطلاق نار بين قوات الشرطة وإرهابيين على طريق حسن الشاذلي في دائرة المحافظة.

وأكد المصدر - الذي فضل عدم نشر اسمه - لموقع "مصراوي" أن ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، ولا صحة لاستشهاد فردي شرطة خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع إرهابيين.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شائعات حول استشهاد فردي شرطة ومصرع 8 عناصر إرهابية خلال المواجهات المزعومة.

وأوضح المصدر أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا حيال مروجي الشائعات، مطالبًا الجميع بتوخي الدقة فيما ينشر من شائعات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في أحد خطاباته: "إذا أردنا مصر خالية من الأشرار علينا الابتعاد عن الشائعات"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتعرض للشائعات من أهل الشر على مدار السنوات الماضية ويتم التشكيك في القرارات والإجراءات كافة.