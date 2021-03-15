بعد غياب 14 عاما... مساعد دحلان يصل إلى قطاع غزة... فيديو

عاد أحد معاوني محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسط استقبال جماهيري حافل.

ووصل رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزّة سابقاً، رشيد أبو شباك، إلى القطاع عبر معبر رفح البري في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وبثت "فرانس برس" مقطعًا مصورًا يظهر استقبال أبو شباك بالزغاريد لدى وصوله إلى القطاع الذي فر منه العشرات من أعضاء حركة فتح والأجهزة الأمنية في السلطة صيف 2007، عقب سيطرة حركة "حماس" عليه.

📹 وصل إلى قطاع #غزة مساء الأحد أحد أبرز معاوني القيادي المفصول عن حركة فتح محمد دحلان، آتياً من معبر رفح الحدودي مع #مصر، وذلك بعد منع دام 14 عاما .#فرانس_برس pic.twitter.com/MoqvLO6JbH — فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 15, 2021

ويقول مراقبون إن محمد دحلان المقيم في دولة الإمارات، والممنوع وفق قانون الانتخابات الفلسطيني من خوض الانتخابات لصدور أحكام قضائية ضده، سيحاول العودة إلى الساحة السياسية مجددا عبر "التيار الإصلاحي في حركة فتح" الذي يقوده.

وتشير التوقعات إلى أن دحلان الذي عاد عدد من أنصاره إلى القطاع أخيرا، سيلجأ إلى تشكيل قائمة تضم شخصيات من تياره وأخرى مستقلة، لخوض الانتخابات التشريعية، بقائمة منفصلة عن حركة "فتح" الرسمية؛ التي يقودها الرئيس محمود عباس.

وكان عباس قد أصدر، في يناير/كانون الثاني الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار 2021، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.