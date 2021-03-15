الأجهزة الأمنية السورية تحبط عملا إرهابيا في دمشق

أحبطت الأجهزة الأمنية السورية عملا إرهابيا كان على وشك الحدوث في العاصمة دمشق.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن الأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع أهالي بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق الجنوبي الغربي، أحبطوا عملا إرهابيا كان يحاول استهداف مركز العاصمة.

وأوضح المصدر أنه: "وبعد ورود معلومات حول وجود مجموعة إرهابية مكونة من 6 أشخاص تخطط لتنفيذ عمل إرهابي في العاصمة دمشق، قامت الأجهزة الأمنية بملاحقة خط تنقل هذه المجموعة، وتم القضاء على 3 منهم وإلقاء القبض على 3 آخرين".

وأشار المصدر إلى أن جميع الإرهابيين القتلى والمقبوض عليهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، ويحاولون الوصول إلى العاصمة دمشق، لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف المدنيين داخل المدنية.

ويسود الاعتقاد بين الأوساط الرسمية السورية، بنية التنظيمات الإرهابية القيام بعمليات تخريبية لتوتير الوضع الأمني خلال الأيام القادمة التي ستشهد استحقاق الانتخابات الرئاسية السورية التي ترفضها بعض الدول الغربية، وتسعى إلى تعطيل إجراءها.