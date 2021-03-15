محتجون يقتحمون شركة "كهرباء لبنان" الحكومية

اقتحم عدد من المحتجين الغاضبين مكاتب شركة كهرباء لبنان الحكومية بدائرة طرابلس، اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن عددا من المحتجّين دخلوا إلى مكاتب شركة الكهرباء في طرابلس مردّدين شعارات الثورة، وذلك احتجاجا على انقطاع التيّار الكهربائي.

وفي سياق متصل، تمكن محتجون غاضبون، يوم السبت الماضي، من اقتلاع أحد أبواب مداخل مجلس النواب (البرلمان) وسط العاصمة بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن عددا من المحتجين اعتصموا أمام مداخل مجلس النواب في ساحة الشهداء، وقاموا برمي المرفقعات والحجارة باتجاه المجلس، وسط انتشار أمني مكثف.

وأضافت: "تمكن المحتجون من كسر واقتلاع أحد الأبواب الحديدية لمدخل مجلس النواب في وسط بيروت، بعد أن قامت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع بإتجاههم، فغادروا باتجاه ساحة الشهداء وانسحب العسكريون المتقاعدون أيضا من أمام مجلس النواب".

ومنذ نحو عام ونصف العام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تتيح تلقي مساعدات خارجية.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدم الحريري إلى رئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه وتفرد بتسمية الوزراء.