وفاة أقدم مؤذن في السعودية داخل المسجد

غيب الموت، اليوم الاثنين، الشيخ ناصر بن عبد الله الهليل، وهو أقدم مؤذني المملكة العربية السعودية، عن عمر 118 عاما.

وتوفي الهليل بعد صراع مع المرض، وعمل الهليل مؤذنا في مسجد البطينة بمنطقة البديع لمدة 80 عاما.

وكشف أحد أقارب الشيخ الراحل ناصر بن عبد الله الهليل لصحيفة "سبق" السعودية أنه توفي وهو رافع السبابة يتشهد.

وفاة الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل - رحمه الله - أقدم المؤذنين في مركز البديع بمحافظة الأفلاج، وهو رافعٌ السبابة يتشهد؛ عن عمر يناهز 118 عامًا. pic.twitter.com/6p5Klmbnev — موجز السعودية (@gaya_sa_org) March 15, 2021

يعتبر الشيخ ناصر بن عبد الله الهليل أقدم المؤذنين في المملكة العربية السعودية، وقدم استقالته قبل نحو 4 سنوات بسبب ظروف مرضه وكبر سنه.