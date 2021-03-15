البنك الدولي يخصص 300 مليون دولار للفقراء في تونس

أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أنه سيخصص 300 مليون دولار لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة في تونس.

وذكر فريد بلحاح، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن شرط حصول تونس على هذا الدعم هو الشفافية والنجاعة وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة، بحسب "رويترز".

وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إن: "رصد 300 مليون دولار لفائدة الطبقات الهشّة في تونس موضوع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج".

مساعدة تونس على استرجاع الأموال المنهوبة والمساهمة في إنجاز دراسات مشروع مدينة الأغالبة الطبية ورصد 300 مليون دولار لفائدة الطبقات الهشّة في تونس موضوع لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيد بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج. #TnPR pic.twitter.com/kz7IGCWkqS — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 15, 2021

​ومنذ الذكرى العاشرة للثورة في يناير/ كانون الثاني الماضي، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفرص عمل.

وألقت السلطات القبض على أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدت مواجهات عنيفة.