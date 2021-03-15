بعد "تحدي 1"... تونس تسعى لتطوير تكنولوجيا الفضاء في أفريقيا

أكد مدير عام مجمع ''تلنات'' في تونس، محمد فريخة، أن بلاده تطمح في أن تصبح جسرا لتطوير تكنولوجيا الفضاء في القارة الأفريقية بالتعاون مع روسيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال فريخة، في تصريح لوكالة " سبوتنيك": "القمر الصناعي "تحدي 1" هو الخطوة الأولى نحو الفضاء يليها تعاون كبير مع روسيا ومع وكالة الفضاء الروسية".

وأضاف: "من المواضيع التي نطرحها هو موقع تونس، واستراتيجيتنا هي أن تكون تونس جسرا نحو تطوير تكنولوجيا الفضاء في القارة الأفريقية وهذه شراكة مربحة للجانبين الروسي والتونسي ومن واجبنا أيضا أمام الدول الأفريقية أن نعطيهم هذه التكنولوجيا...وهذا موضوع مهم سنبحثه مع وكالة الفضاء الروسية ومع السلطات الروسية".

وعن المشاريع الأخرى، بعد "تحدي 1"، قال مدير مجمع " تلنات" إنه "بعد زيارة رئيس الجمهورية التونسية إلى مقر تلنات تحدثنا عن تحدي آخر وهو تحدي 2؛ وهو إرسال رائد فضاء تونسي إلى المركبة الفضائية الدولية".

وأضاف قائلا: "كما تعلمون المرأة التونسية قطعت شوطا كبيرا وهي متقدمة في العالم العربي وأفريقيا ووصلت إلى أغلب المراتب في الطب وفي العلوم وأيضا قيادة الطائرة، لذلك فكرنا لماذا لا تكون رائدة فضاء تونسية أول امرأة عربية وأفريقية تغزو الفضاء وهذا ما سنبحثه مع السلطات الروسية وهو تحدي ثاني بالنسبة لنا في تونس".

وأشار إلى أن: "هناك اتفاق مبدئي، وإن شاء الله، سيكون هناك منافسة في تونس لاختيار هذه الرائدة".

وتابع قائلا: "نحن في تونس لدينا لجنة وطنية لخارج الغلاف الجوي وتحدثنا مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والتي هي رئيسة هذه اللجنة هذه وشفنا أنه يجب أن نرتقي نحو وكالة فضاء تونسية وبالتعاون مع روسيا لإنشاء هذه الوكالة".

وعن إطلاق القمر الصناعي التونسي " تحدي 1"، أوضح " لقد جئنا مع مجموعة من إدارة شركة تلنات لتحضر حدث إطلاق أول قمر صناعي تونسي عبر المركبة الفضائية سويوز -2 في المحطة الفضائية بيكنور وهذا الحدث مهم جدا لأنه يأتي في يوم عيد الاستقلال التونسي، حيث قامت وكالة الفضاء الروسية بتأخير الإطلاق من 2020 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 واختارت فيما بعد تاريخ 20 آذار/ مارس وكنا مسرورين بهذا التاريخ رغم التأخير وهذا يصادف الذكرى الـ 65 للاستقلال".

وأضاف "إطلاق القمر الصناعي أعطى أملا للشباب التونسي لأنه لا يوجد شيء أصعب من إطلاق القمر الصناعي وحبينا نقول للشباب التونسي يجب أن تثقوا بإمكانيتكم ويجب أن يكون لديكم رؤية كبيرة للبلاد وفِي تونس".

وأوضح فريخة، أن شركة تلنات هي شركة خاصة وبإمكانيات محدودة ستطلق القمر الصناعي التونسي وهي الشركة الأفريقية والعربية الوحيدة التي تبعث قمر صناعي إلى الفضاء نوعية القمر الصناعي وتطبيقاته في أعلى مستوى، ومختص في "انترنت الأشياء"".

واختتم بالقول: "نحن في تلنات استعملنا بروتوكول لورا لأول مرة في العالم لتمكيننا من التواصل بين الأرض والفضاء في تبادل المعطيات".