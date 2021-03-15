"الاتحاد للطيران" تعلن موعد انطلاق أولى رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الناقل الوطني لدولة الإمارات، اليوم الاثنين، أن أولى رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب سوف تنطلق في 6 أبريل/ نيسان المقبل.

وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، فإن الشركة أعادت جدولة الرحلة الأولى إلى تل أبيب، إلى السادس من أبريل 2021، بواقع رحلتين أسبوعيا.

وكانت شركة "الاتحاد للطيران" ومقرها أبوظبي، أعلنت قبل عدة أشهر أنها ستبدأ رحلات يومية إلى تل أبيب في مارس/ آذار2021.

وأوضحت الشركة آنذاك في بيان أن الرحلات سوف تبدأ في 28 مارس، وستكون مواعيدها متزامنة مع رحلات تسيرها الاتحاد ذهابا وإيابا من أبوظبي إلى الصين وتايلاند والهند وأستراليا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقعت شركة "الاتحاد للطيران" وشركة طيران "العال" الناقل الوطني لإسرائيل، مذكرة تفاهم واسعة النطاق تتضمن خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.

ووقعت الإمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق سلام برعاية أمريكية في واشنطن.