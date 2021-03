في الذكرى العاشرة لبدء الأزمة... روسيا تكشف أهداف مشعلي الحرب في سوريا

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "نظام وقف إطلاق النار يسري في البلاد بوجه عام اليوم، ولولا المحاولات المستمرة للتستر على المسلحين والمتطرفين ودعمهم لكانت كل الأراضي السورية محررة وخالية من المتطرفين اليوم".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation