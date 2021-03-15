استهداف قاعدة جوية شمالي بغداد بخمسة صواريخ

استهدفت خمسة صواريخ، مساء اليوم الاثنين، قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة العراقية بغداد، التي تستضيف قوات أجنبية، في استمرار لهجمات موجهة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق انطلقت مؤخرا.

وأفادت قناة "السومرية" العراقية، أن "قاعدة بلد الجوية تعرضت للاستهداف بخمسة صواريخ كاتيوشا، سقطت في الجزء الشمالي الغربي من هذا الموقع في ساحة حالية قرب سياج القاعدة".

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو إصابات حتى الآن، بحسب مصادر القناة العراقية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة سعدية الشط قاطع عمليات ديالى.