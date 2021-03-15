تسجيل
20:55 GMT15 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مظاهرات في تونس لدعم عملية الأيادي النظيفة

    عائلات شهداء الثورة التونسية وجرحاها يستنكرون نسيان الحكومة ويهددون بالتصعيد

    © Sputnik . Ahlam Al Abdali
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102425/79/1024257937_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_b67b272362de4dd7bff7446740a1bed3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103151048373258-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF/

    على الرغم من مضي ما يزيد عن عشر سنوات على "ثورة الياسمين" التي سالت فيها دماء التونسيين طلبا للحرية والكرامة، ما تزال عائلات شهداء الثورة وجرحاها تنتظر رد الاعتبار لذويها ونشر القائمة النهائية.

    هددت عائلات شهداء الثورة وجرحاها نهاية الأسبوع الرئاسات الثلاث باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تلتزم الحكومة بنشر القائمة الرسمية التي كان من المفترض أن تصدر بالرائد الرسمي منذ السنة الأولى للثورة.

    زين العابدين بن علي
    © AP Photo
    10 سنوات على ثورة الياسمين... تونس تسترد جزءا من أموال زين العابدين المهربة

    ويستنكر هؤلاء قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال مجلس وزاري انعقد يوم الخميس المنقضي، إصدار مشروع أمر حكومي يتعلق برد الاعتبار لشهداء المؤسسة الأمنية دون التطرق لملف شهداء الثورة وجرحاها.

    إنذار أخير

    قالت رئيسة جمعية "أوفياء" لعائلات شهداء وجرحى الثورة لمياء الفرحاني لـ "سبوتنيك"، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي وعد في الذكرى العاشرة للثورة بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها يوم 20 آذار الحالي تزامنا مع عيد الاستقلال.

    وطالبت لمياء، وهي شقيقة شهيد الثورة أنيس الفرحاني، رئيس الحكومة بالالتزام بوعده وعدم نكثه لتعهده كما فعل رؤساء حكومات ما بعد الثورة، مشيرة إلى أن هذا الإنذار سيكون الأخير قبل خوض تحركات احتجاجية أخرى إذا لم يتم نشر القائمة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل الموعد المحدد.

    وقالت الفرحاني إن عائلات شهداء وجرحى الثورة سيتخذون جميع الأشكال اتصعيدية الممكنة في سبيل إصدار القائمة في الرائد الرسمي، مؤكدة أن الجمعية عقدت اجتماعا اليوم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار مواصلة الضغط على الحكومة في اتجاه اصدار القائمة.

    وبيّنت الفرحاني أن القائمة التي تم نشرها في الصفحة الرسمية للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات في تشرين الأول 2019، تضمنت 626 جريحا و129 شهيدا، مضيفة أن هذا العدد قابل للارتفاع بعد سماح رئيس الحكومة لمن لم ترد أسمائهم بالقائمة بتقديم مطالب التماس لضمهم إليها.

    وأوضحت الفرحاني أن إصدار القائمة سيمكن عائلات الشهداء وجرحى الثورة من تعويضات مادية، "ولكن الأهم من ذلك هو الاعتراف بنضالاتهم وبفضلهم على هذه البلاد، معتبرة أن أهمية نشر القائمة تكمن في رمزيتها وفي توثيق حدث تاريخي مثّل منعرجا حاسما بين حقبة الاستبداد وحقبة الديمقراطية.

    خذلان حكومي متعاقب

    واعتبرت الفرحاني أن شهداء الثورة وجرحاها كانوا ضحية للخذلان الحكومي المتعاقب، قائلة إن "هذا الملف تقاذفته جميع الحكومات بعد الثورة وأدارت الرئاسات الثلاث ظهرها لمن ضحوا بدمائهم في سبيل أن تسير البلاد على نهج الديمقراطية والحرية".

    وتابعت القول إن عائلات شهداء الثورة وجرحاها دفعوا ضريبة عدم الاستقرار الحكومي، الذي حال دون إصدار القائمة الرسمية بسبب فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان بعد انتخابات 2019، ثم سقوط حكومة الرئيس الأولى برئاسة إلياس الفخفاخ التي تعمّر طويلا.

    وأضافت "حتى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تولى الحكم أكثر من ثلاث سنوات لم يكن ملف شهداء الثورة وجرحاها من أولوياته رغم أن مبدأ استمرارية الدولة يفرض عليه الالتزام بتعهدات الحكومة السابقة.

    وانتقدت الفرحاني اهتمام الرئاسات الثلاث بالصراع السياسي وابتعادهم عن مشاغل الشعب بما فيها ملف شهداء الثورة وجرحاها الذي بفضله وصل بعضهم إلى منصة الحكم، حسب قولها.

    واستنكرت المتحدثة تجاهل رئيس الجمهورية لمطلبهم المشروع وهو الساهر على تطبيق الدستور، وتغاضي البرلمان عن مساندتهم بوصفه سلطة مساءلة ورقابة.

    إرادة سياسية مفقودة

    من جانبه، قال عضو لجنة المساندة لاعتصام عائلات شهداء وجرحى الثورة عادل بن غازي في حديثه لـ "سبوتنيك" إنه رغم مرور 84 يوما على الاعتصام الذي تخوضه العائلات من أجل نشر القائمة النهائية في الرائد الرسمي ودخول العشرات منهم في إضراب جوع وحشي "إلا أن مطالبهم لم تجد آذانا صاغية لا من الحكومة ولا من رئاسة الجمهورية لا حتى من نواب البرلمان الذين انتخبهم الشعب للدفاع عن حقوقهم".

    تونس
    © AP Photo / Christophe Ena
    رغم "ثورة الياسمين"... لازالت الزهور التونسية تنتحر

    وبيّن بن غازي أن هذا الملف لم يراوح مكانه منذ سنوات، ولم تفلح المحاولات المتعددة لعائلات الشهداء والجرحى في لفت انتباه المسؤولين في السلطة، معتبرا أن تأخر صدور القائمة كان نتاجا لغياب الإرادة السياسية.

    وأوعز بن غازي مماطلة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لهذا الملف إلى نكران السياسيين لنضالات الشهداء والجرحى وعدم اعترافهم بانجازهم، مشيرا إلى البعض منهم يحملونهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من وهن اقتصادي وصراع محموم على السلطة متناسين أن الثورة هي من أوصلتهم إلى سدة الحكم وسمحت لهم بالتعبير عن مواقفهم بحرية.

    وقال بن غازي إن تخاذل السلطات التونسية في نشر القائمة النهائية فاقم معاناة جرحى الثورة الذين تحول بعضهم إلى شهداء كان آخرهم "طارق الجزيري" الذي توفي في مطلع العام المنقضي بسبب عدم تلقيه للعلاج من إصابته بالرصاص واستمرار معاناته أكثر من 9 سنوات.

    وأشار ابن غازي إلى أن أذرع النظام السابق حاولت تشويه شهداء الثورة وجرحاها من خلال الحديث عن المطالب المادية لهؤلاء وإظهارهم في صورة من يقايضون نضالاتهم بالمال.

    وأكد أن الهدف الأساسي والأول من نشر القائمة هو تصحيح التاريخ وحفظ الذاكرة الوطنية قائلا "العائلات لا تطلب مالا وإنما تطلب كرامة".

    انظر أيضا:

    10 سنوات على ثورة الياسمين... تونس تسترد جزءا من أموال زين العابدين المهربة
    رغم "ثورة الياسمين"... لازالت الزهور التونسية تنتحر
    10 سنوات على ثورة الياسمين... ما الذي تحقق من مطالب التونسيين؟
    صحفية تونسية تتحدث عن مصير بلادها بعد مرور 10 سنوات على ثورة الياسمين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    كيف جنى أغنياء العالم المليارات من وراء جائحة كورونا؟
    كيف جنى أغنياء العالم المليارات من وراء جائحة "كورونا"؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك