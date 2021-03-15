قطر: حان الوقت لحل الأزمة في سوريا ودعم شعبها

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، إن الوقت حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو "حل وانتقال سياسي شامل في سوريا"، على أساس قرارات الشرعية الدولية، لافتة إلى أهمية اتحاد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة الجائحة.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت مساعدة وزير الخارجية والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية، لؤلؤة بنت راشد الخاطر، خلال مؤتمر عقد على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، إن "الوقت قد حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا على أساس بيان [جنيف1] وقرار مجلس الأمن [2254]".

كما أكدت ضرورة اتحاد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة الوباء.

وأضافت: "مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة. بعد عقد من الاضطرابات، أدركت كل الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكريا، بل سياسيا".

وأشارت إلى أن الحرص على تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة، يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف.

وتابعت: "علاوة على ذلك، يجب أيضا بذل جهود متسقة لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. ولكن الأهم من ذلك، يجب أن نضمن أن المسار نحو حل حقيقي يشمل العدالة الانتقالية والالتزام بحماية حقوق الإنسان وحقوق المدنيين".

وقالت مساعدة وزير الخارجية، إن جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسوريا في دعم المسار السياسي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية موضع تقدير كبير، وإن على المجتمع الدولي دعم هذه الجهود بالإضافة إلى جهود اللجنة الدستورية وتنفيذ جميع عناصر قرار مجلس الأمن 2254.

ورأت الخاطر أن استمرار الأزمة السورية لا يعني فقط استمرار الأزمة السياسية، ولكن استمرار الأزمة الإنسانية، حتى مع كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة.