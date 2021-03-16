"أنصار الله" تعلن إرسال رؤيتها لإيقاف الحرب في اليمن إلى أمريكا

أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، إرسال رؤية الجماعة لإيقاف الحرب في اليمن، إلى المبعوث الأمريكي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر": "‏نحن نطلب فقط وقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) ورفع الحصار، لسنا رافضين لوقف إطلاق النار".

وأضاف الحوثي، "لأننا من نقوم بالتصدي لعدوان شامل على بلدنا، واحتلال وحصار من التحالف الذي يشن الحرب ويجتاح البلد ويحاصر الشعب".

وتابع: "مع ذلك أرسلنا رؤية الحل الشامل عبر وسيط أممي للمبعوث الأمريكي، وهي تتضمن ما ذكر هنا".

وتقدمت جماعة "أنصار الله" في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى الأمم المتحدة، برؤية لإيقاف الحرب في اليمن أسمتها "مقترح وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب"، تضمنت ثلاثة محاور رئيسية: إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، إنهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية، العملية السياسية اليمنية.

نحن نطلب فقط وقف العدوان ورفع الحصار

لسنا رافضين لوقف اطلاق النار

لاننامن نقوم بالتصدي لعدوان شامل على بلدناواحتلال وحصار من التحالف الذي يشن الحرب ويجتاح البلدويحاصر الشعب

ومع ذلك

أرسلنارؤية الحل الشامل عبر وسيط أممي للمبعوث الأمريكي

وهي تتظمن ما ذكر هنا#مجزره_مستبا_جريمه_حرب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 16, 2021

وأعلنت الجماعة، أن "الأمم المتحدة لم تقدم ردا صريحا على وثيقة الحل السياسي المقدمة لإيقاف الحرب".