التحالف يعلن اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها "أنصار الله" صوب مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف في بيان، إن قواته "تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد". مؤكدا أن عملياته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ذكر التحالف العربي، مساء أمس الاثنين، أنه دمر مخبأ محصنا للصوريخ البالستية ومنصات الإطلاق في صعدة اليمنية.

كانت "أنصار الله"، أعلنت الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بثلاث طائرات مسيرة.

على جانب آخر، أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم، إرسال رؤية الجماعة لإيقاف الحرب في اليمن، إلى المبعوث الأمريكي.

وتصاعدت هجمات "أنصار الله" باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة على أهداف داخل السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #خميس_مشيط #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 16, 2021

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.