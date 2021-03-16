هزتان أرضيتان تضربان الحدود العراقية الإيرانية

ضربت هزتان أرضيتان الحدود العراقية الإيرانية، فجر اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق، أن الهزتين وقعتا في أوقات متقاربة وبلغت قوة الأولى 2.8 درجة وتبعد 7 كم شرق قضاء خانقين، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.

ووقعت الهزة الثانية، على بعد 9 كم شرق خانقين وبلغت قوتها 3.3.

ودعت الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق المواطنين إلى الحذر والابتعاد عن الإشاعات، والالتزام بتوصياتها.