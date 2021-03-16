مصر... ضبط 40 جوال "ذهب" على سيارة نقل في أسوان والشرطة تكشف الكواليس

أعلنت الشرطة المصرية ضبط 40 جوالا من مادة بيضاء اللون، تستخدم في استخراج خام الذهب، مخبأة داخل سيارة نقل في مدينة أسوان جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إن القوات الأمنية في مركز شرطة أسوان تمكنت من ضبط المادة التي تزن نحو طن، مخبأة أسفل قطع غيار وإطارات السيارات، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 2.135.000 جنيه.

وأضافت أنه لدى مواجهة الشخصين اللذين كانا يستقلان السيارة، اعترفا بأن المضبوطات والمبلغ المالي خاصين بشخصين "صاحب محلات مصوغات ذهبية وشريكه"، مقيمان في دائرة مركز شرطة دراو في أسوان.

وقال المتهمان إنهما يقومان بتوصيل الأجولة إلى صاحب طواحين أحجار الكوارتز "التي يُستخلص منها خام الذهب".

وأضافا بأن المبلغ المالي مخصص لشراء السبائك الذهبية لسالفي الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وتمتلك محافظة أسوان في باطنها ثروة هائلة من خام الذهب، الذي يعمل المئات على استخراجه بطريقة غير قانونية، معرضين أنفسهم للمساءلة.