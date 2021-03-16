"مقتل 5 آلاف شخص في يوم واحد"... ظريف يغرد مستذكرا "مجزرة حلبجة العراقية"

غرد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن "مأساة الهجمات الكيماوية في مدينة حلبجة بالعراق، وموردي الأسلحة المحظورة لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وإهمال الغرب".

وقال ظريف، في تغريدة بمناسبة الذكرى الـ33 للقصف الكيماوي على حلبجة: "16 مارس هو ذكرى المجزرة الكيماوية في مدينة حلبجة العراقية، والبعض لا يريد استذكار أن الغرب هو من سلح صدام بأسلحة كيماوية قاتلة".

وتابع مخاطبًا الغرب: "مات أكثر من 5 آلاف مدني من التسمم بالغاز الكيماوي. هل ما زلتم تريدون التحدث عن السلوك الإقليمي الشرير؟ إنكم لا تخجلون".

March 16 is the 33rd anniversary of the chemical carnage in #Halabja.



Some care not to remember—those in the west who provided Saddam with the deadly chemicals.



Over 5,000 innocent civilians were gassed to death.



Still want to talk about "malign regional behavior"?



Shameless. — Javad Zarif (@JZarif) March 15, 2021

وتحل اليوم الثلاثاء، الـ16 مارس/ آذار، الذكرى الـ33 للهجوم الكيماوي على مدينة حلبجة العراقية التي استهدفها النظام العراقي الأسبق برئاسة الرئيس الراحل صدام حسين، عام 1988.