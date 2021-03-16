الجمارك السعودية تحدد شرطين لاستثناء المشتريات الشخصية من الرسوم

قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، إن هناك شرطين يجب توافرهما لاستثناء المشتريات الشخصية من الرسوم.

وردا على استفسار بهذا الصدد، قال حساب "اسأل الجمارك" على توتير: "للاستثناء من الرسوم الجمركية للمشتريات الشخصية يجب أن يكون إجمالي قيمة المشتريات وأجور الشحن أقل من 1000 ريال، وعدم حاجة البضائع إلى إذن فسح من أي جهة (حكومية) أخرى"، بحسب ما أوردته صحيفة "عاجل".

ولفتت "الجمارك" إلى أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.