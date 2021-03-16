وكالة: إسرائيل تقصف مزارع شبعا في جنوب لبنان وأصوات انفجارات داخل الجولان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن قصف إسرائيلي لمزارع شبعا جنوب لبنان، مشيرة إلى "أصوات انفجارات داخل الجولان السوري المحتل".

وقال الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، إن " المدفعية الإسرائيلية ، قصفت الأحراج الداخلية لمزارع شبعا المحتلة بقذائف ثقيلة من عيار 155 ملم"، دون المزيد من التفاصيل.

من جهتها، نقلت قناة "الجديد"، عن مراسلها، قوله إن هناك "دوي أصوات انفجارات عميقة بين الحين والآخر، صباح اليوم، يتردد صداها في المنطقة الحدودية، ناتجة عن مناورات بالمدفعية يجريها جيش العدو الاسرائيلي في عمق مزارع شبعا وهضبة الجولان المحتلين".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال أمس الاثنين، إن إيران تشكل خطرًا عالميًا على استقرار المنطقة، وتمثل تحديًا لدولة إسرائيل، مشددا على أن "خيار الحرب يجب أن يكون الأخير، ولكنه يجب أن يكون دائما جاهزا".

من جهته، أعلن قائد قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أروي جوردين، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إن "إسرائيل ستتعرض لهجوم بـ 2000 صاروخ يوميا خلال حربها المستقبلية مع "حزب الله" اللبناني".

وأضاف جوردين، أن "2000 صاروخ سيتم إطلاقها يوميا باتجاه إسرائيل، وسيمثل هذا الهجوم تحديا لقدرات الدفاع العسكري والمدني الإسرائيلي"، متابعا: "أعداؤنا يقفون على جبهات مختلفة وعليهم أن يعلموا إذا لزم الأمر بأننا سنقوم بتحريك جيش قوي لم يسبق له مثيل".