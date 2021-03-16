الجزائر و"الصحة العالمية" توقعان برنامج عمل للاستفادة من خبرات المنظمة

وقّعت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، برنامج عمل يمتد لسنتين مع منظمة الصحة العالمية، لتمكين الجزائر من الاستفادة من خبرة المنظمة.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، وقّع على البرنامج وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، وممثل المنظمة العالمية للصحة، نغيسون بلا فرانسوان.

ويسعى البرنامج إلى تحديد الأولويات التي يمكن للمنظمة أن ترافق فيها الجزائر في مجال الصحة، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني والخبرة.

وقال مدير الوقاية في الوزارة جمال فورار، إن البرنامج يأخذ بالاعتبار الأولويات الصحية في الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية سترافق هذا البرنامج الوطني وتدعمه بالخبرة اللازمة.

فورار أوضح أن هذا المخطط يتضمن عدة محاور تخص الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة وتلك التي تتسبب فيها العوامل البيئية.

ولفت إلى أن المؤسسات التي تعمل تحت وصاية وزارة الصحة، على غرار المركز الوطني لمكافحة التسمم والمعهد الوطني للصحة العمومية ومعهد باستور، ستستفيد بدورها من هذا الدعم.