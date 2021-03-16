"أنصار الله" تكشف "وثائق مهمة" عن قواعد أمريكية في اليمن

قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إنها ستكشف اليوم عن "وثائق مهمة" عن "القواعد العسكرية الأمريكية" في البلاد.

وفي تغريدة في حسابه على تويتر، قال المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيي سريع: "دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة تكشف اليوم تقريرها الأول عن الاستهداف الأمريكي للقوات المسلحة اليمنية وتكشف وثائق مهمة عن القواعد العسكرية الأمريكية في اليمن".

دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة تكشف اليوم تقريرها الأول عن الاستهداف الأمريكي للقوات المسلحة اليمنية وتكشف وثائق مهمة عن القواعد العسكرية الأمريكية في اليمن. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 16, 2021

ولم يضف سريع مزيدا من التفاصيل، حول التقرير المنتظر صدوره.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، إرسال رؤية الجماعة لإيقاف الحرب في اليمن، إلى المبعوث الأمريكي.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر": "‏نحن نطلب فقط وقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) ورفع الحصار، لسنا رافضين لوقف إطلاق النار".

وأضاف الحوثي: "لأننا من نقوم بالتصدي لعدوان شامل على بلدنا، واحتلال وحصار من التحالف الذي يشن الحرب ويجتاح البلد ويحاصر الشعب".

وتابع: "مع ذلك أرسلنا رؤية الحل الشامل عبر وسيط أممي للمبعوث الأمريكي، وهي تتضمن ما ذكر هنا".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.