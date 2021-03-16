مصر... أول رد رسمي على تحذير من مخدر على شكل "مظروف مغلق" يستخدم في حالات الخطف

كشفت الحكومة المصرية اليوم حقيقة ما يتداوله البعض بشأن منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية حول انتشار طرق جديدة تستخدم في حالات الخطف.

وقال بيان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، على "فيسبوك"، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورا تحذيريا منسوبا لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف".

وأضاف: "قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء".

ونقل المركز عن وزارة الداخلية أنه "لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف".

وأكد البيان أنه "تم تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة".

وشدد على أن "كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، ولم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن".

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.