مصر... مسؤول كبير يحذر الناس بعد توقعات بزيادة كورونا في رمضان

طالب مسؤول مصري في القطاع الصحي، المواطنين بضرورة توخي الحذر والانتباه جيدا بعد توقعات بزيادة أعداد الإصابات في شهر أبريل المقبل الذي يأتي متزامنا مع شهر رمضان.

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الوضع الوبائي للفيروس في مصر مطمئن حتى الآن، لكنه حذر من التراخي في التعامل معه خلال الشهر المقبل.

وأضاف "... يجب أن يزداد الحذر والانتباه جيدا بعد التوقعات بزيادة الأعداد في شهر أبريل الذي يأتي متزامنا مع شهر رمضان، مع ضرورة التقليل في العزومات والخروجات والانتباه إلى أن الفيروس موجود والجائحة لم تنته بعد".

وعن إقامة "موائد الرحمن"، شدد على ضرورة منعها خلال هذا الشهر، لأنها "وسيلة لانتشار العدوي، وممكن تعمل خير بطريقة تانية ومتأذيش حد".

وأشار إلى أن مصر لم ترصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا، حتى الآن سواء الإنجليزية أو من جنوب افريقيا، لافتا إلى أن جميع الأبحاث التي وصل عددها إلى 291 بحثا، أكدت نتائجها خلو مصر من أي سلالة جديدة للفيروس.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، قالت إنه يوجد لدى المصريين معرفة جيدة عن فيروس كورونا، وفقا لدراسة بحثية، مشيرة إلى أن مصر سجلت مؤشرا إيجابيا تجاه استخدام التدابير الوقائية، وهو أمر مهم للحد من انتشار المرض.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن المصريين اكتسبوا هذا الوعي بشكل أساسي من خلال عدد من المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.