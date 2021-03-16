غريفيث: الصراع يتفاقم في اليمن مع استمرار معارك مأرب والضربات الجوية ضد صنعاء

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من تكثيف الهجمات بالطائرات المسيرة ضد السعودية بجانب الضربات الجوية التي تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء.

القاهرة - سبوتنيك. وأشار غريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن، إلى أن وقف إطلاق النار أحد الضرورات الملحة من أجل تخفيف تأثير النزاع على المدنيين.

وقال غريفيث إن الصراع يتفاقم مع استمرار هجوم "أنصار الله" على مأرب و"قلقون من تكثيف الضربات بالمسيرات والصواريخ على السعودية وأيضاً الضربات الجوية على صنعاء".

وتابع "وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وتدفق الوقود والسلع الأخرى عبر ميناء الحديدة ضرورات إنسانية ملحة لتخفيف تأثير النزاع في اليمن على المدنيين".

كما دعا المبعوث الأممي إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل في الحريق الذي اندلع في مركز لاحتجاز المهاجرين في صنعاء في 7 مارس/ آذار الجاري، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة 170 آخرين.