الأرصاد المصرية تحذر: طقس الفصول الأربعة يمكن أن يظهر في يوم واحد

"احذروا من الأيام الأربعة المقبلة"، هكذا جاء ملخص تقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بشأن طقس الأيام المقبلة والتي تمثل نهاية فصل الشتاء.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من تقلبات جوية حادة قد تصل إلى ظهور طقس الفصول الأربعة في يوم واحد.

وأشارت الهيئة، بحسب موقع "المصري اليوم"، إلى أن "بداية فصل الربيع ستكون الأحد 21 مارس 2021 ويسبقه ارتفاع في درجات الحرارة السبت".

وحذرت الهيئة المواطنين من الانخداع في الطقس وتخفيف الملابس.

وفي السياق أكد خبراء الهيئة انتهاء فصل الشتاء رسميا السبت المقبل، ولكن حالة الاستقرار في الطقس تستمر من الآن وحتى الأيام الأولى من شهر الربيع.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من السبت 20 مارس ستشهد البلاد طقسا حارا، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 8 و9 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.