إطلاق سراح لبنانية متهمة بالاتصال مع إسرائيل... صور

أخلت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، برئاسة القاضي طاني لطوف، اليوم الثلاثاء، سراح الناشطة اللبنانية كيندا الخطيب، المتهمة بالتواصل مع إسرائيل.

أفادت قناة "LBC"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم إخلاء سبيل الخطيب بعد طلب تقدمت به وكيلتها المحامية جوسلين الراعي.

كيندا الخطيب الى الحرية ❤@elkhatibkinda pic.twitter.com/qRjhs3bGQO — لارا صقر | Lara Sakr (@lara91saker) March 16, 2021

جاء إطلاق سراح كيندا مقابل كفالة مالية قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية، بعد سنة كاملة على توقيفها بتهمة "الاتصال بالعدو الإسرائيلي ودخول بلاده"، وبعد الحكم الوجاهي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة، الذي قضى بإنزال عقوبة السجن في حقها مدة ثلاث سنوات.

محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف تفرج عن المدانة بالعمالة كيندا الخطيب سنداً لطلب اخلاء سبيل pic.twitter.com/yfMrQy0evG — truthpen (@truthpen2) March 16, 2021

وغادرت كيندا سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في فردان، وتوجهت إلى طرابلس، برفقة شقيقها سلطان الخطيب.