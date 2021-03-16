السعودية.. حقيقة إصابة متلقي لقاح كورونا بجلطات دموية

كشفت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حقيقة إصابة أشخاص بجلطات دموية أو تخثر في الدم، نتيجة تلقيحهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الجرعات المعطاة من لقاحات كورونا في المملكة، بلغ أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف جرعة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع سلامة اللقاحات المتوفرة في المملكة بشكل متواصل من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليا ودوليا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

كما تتابع الهيئة سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية(ICMRA) .

وحثت الهيئة جميع أفراد المجتمع والممارسين الصحيين على إبلاغ "المركز الوطني للتيقظ" عن الأعراض الجانبية للقاحات عبر الرابط التالي: (https://ade.sfda.gov.sa/Covid/CovidRequest) أو عن طريق وسائل الإبلاغ التالية: الرقم الموحد للهيئة 1999، وبريد المركز الوطني للتيقظ (npc.drug@sfda.gov.sa)، وتطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء "طمني".