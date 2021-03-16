لمدة 15 يوما... الجزائر تمدد الحجر الصحي في 16 ولاية

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تمديد إجراءات الحجر الصحي في 16 ولاية، لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأوضح بيان للوزارة الأولى (رئاسة الوزراء)، أن الحجر يمتد من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم التالي، بحسب صحيفة "النهار".

ووفقا لبيان الحكومة الجزائرية فإن قرار التمديد سوف يشمل ولايات: الجزائر العاصمة وأدرار وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس وقسنطينة ومعسكر وورقلة ووهران والوادي وتقرت.

في المقابل استثنى القرار 42 ولاية من إجراءات الحظر على رأسها: الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الـمدية.

وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 115540 حالة. كما أعلنت تسجيل 5 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3045.