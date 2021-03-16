الجزائر.. قرار رئاسي بتخفيض عدد مقاعد البرلمان

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بتقليص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وبحسب صحيفة "النهار" المحلية، اليوم الثلاثاء فإن قرارا خفض عدد المقاعد، نُشر في الجريدة الرسمية "العدد 19".

وحدد القرار الرئاسي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ 407 مقاعد، بدلا من 462 مقعدا المحدّدة في السابق، أي بتخفيض قدره 55 مقعدا.

وأوضح القرار في مادته الثانية أن الدائرة الانتخابية في انتخابات البرلمان تحدد بالحدود الإقليمية للولاية.

وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية.

وحدد القرار في مادته الرابعة عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، بثمانية مقاعد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقع مرسوما رئاسيا في فبراير/ شباط الماضي بحل المجلس الشعبي الوطني.

​وفي السياق ذاته، دعا الرئيس تبون الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال تبون إن قرار الحل يأتي في إطار إصلاحات بعد تعديل الدستور في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بهدف منح البرلمان المزيد من السلطات.