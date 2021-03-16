مصر… تفاصيل جديدة في قضية "طفلة المعادي"

قالت صحيفة مصرية إن نص أقوال "طفلة المعادي" التي تعرضت للتحرش في حي المعادي بالقاهرة، كشف تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن أقوال الفتاة كشفت أن الواقعة حدثت أثناء تجولها في الشارع حيث كانت تبيع المناديل، مشيرة إلى أنها تمكنت من الفرار من الرجل الذي حاول استدراجها عندما ظهرت سيدة أخرى على مدخل العمارة.

ونفت طفلة المعادي تلقيها أي مبالغ مالية من المتهم، الذي حاول الاعتداء عليها قبل أن تلوذ بالفرار.

ولفتت الفتاة إلى أنها لم تخبر والدها بما حدث، مشيرة إلى أنها تعيش مع والديها وإخوتها الخمسة، وأن والدها يشتري لها المناديل ويجعلها وهي أخوتها تذهب لبيعها.

وأصدرت النيابة العامة، في مصر، يوم 12 مارس/ أذار الجاري، بيانا كشفت فيه عن إحالة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم "واقعة المعادي" إلى محكمة الجنايات للمباشرة في محاكمته.

وبحسب بيان النيابة العامة، أمر النائب العام بإحالة المتهم بخطف طفلة (7 سنوات) والمسجون على ذمة القضية إلى محكمة الجنايات.