مستشار السيسي يلمح إلى دخول مصر في الموجة الثالثة من كوفيد-19.. فيديو

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، يوم الثلاثاء، آخر تطورات فيروس كورونا في مصر. مشيرا إلى أن البلاد انتهت الموجة الأولى والثانية من الجائحة.

وقال تاج الدين في رتصريحات تلفزيونية، إن هناك تذبذبا للأعداد تشهده البلاد الآن.. احتمالية الدخول للموجة الثالثة أمر ممكن".

وطالب مستشار الرئيس المصري بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وعدم الانخراط بقوة في الموجة الجديدة.

وأوضح تاج الدين أن حالات الإصابة التي تعلنها مصر هي التي يتم رصدها عن طريق وزراة الصحة فقط. مشيرا إلى أن كثيرا من الحالات المصابة تعالج في المنازل.

كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت يوم أمس الثلاثاء تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 192195 من ضمنهم 148089 حالة تم شفاؤها و11384 حالة وفاة".