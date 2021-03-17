لبنان يرد على اتهام إسرائيل لـ"حزب الله" بـ"منظومة صواريخ المقاومة"

رد مندوب لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، سليم بدورة، على نظيرته الإسرائيلية بشأن اتهام حزب الله بـ"الإرهاب".

واستنكر بدورة ما جاء على لسان المندوبة الإسرائيلية من "اتهام لـ"حزب الله" بالإرهاب، وبتهديد اللبنانيين من خلال منظومة صواريخ المقاومة"، واصفا بدّورة كلام المندوبة الصهيونية بـ"الافتراء والتدخّل السافر من قبل إسرائيل التي تحتلّ أجزاءً من لبنان"، وذلك حسب قناة "الميادين" اللبنانية.

يذكر أن سفير لبنان في الأمم المتحدة سليم بدورة كان رد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على المندوبة الإسرائيلية، مؤكداً أن "حزب الله مكون لبناني يمثل شريحة كبيرة من الشعب، وهو جزء من المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي ويشارك في الحياة السياسيّة".

كما ردّت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مداخلة المندوبة الإسرايلية، مؤكدة "حق لبنان في المقاومة لتحرير أرضه والدفاع عن سيادته ممثلا بالمؤسسات الدستوريّة التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، والتي يشكل "حزب الله" أحد حركات المقاومة جزءاً لا يتجزأ منها".