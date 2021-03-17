الجيش العراقي يعلن إحباط عملية إرهابية جنوب بغداد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، إحباط تسلل إرهابي جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وجاء في بيان قيادة عمليات بغداد أن قطعات الجيش التابعة للفرقة 17 أحبطت، اليوم، التسلل الإرهابي جنوب العاصمة، وقتل أحد الإرهابيين.

وأوضح البيان، بحسب موقع "السومرية نيوز"، أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن حفظ الأمن وملاحقة الإرهابيين، وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد، نفذت قوة عسكرية تابعة للفوج الأول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17 عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش".

وأشار البيان إلى أنه "تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الإرهابي، وعلى أثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار اثنين منهم".

وأضاف البيان: "القطاعات الأمنية المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع أي عمل إرهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الأمن التي تحفظ أرواح المواطنين وسلامة عوائلهم".