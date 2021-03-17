"لخطورة الوضع"... نقابة الصحفيين المصريين تؤجل انتخاباتها

أعلن نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل انتخابات النقابة، التي كان مقررا لها الجمعة 19 مارس، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات في 2 أبريل.

وبحسب بيان نشره ضياء رشوان على صفحته في "فيسبوك"، جاء قرار التأجيل بسبب المخاوف من الازدحام داخل مبنى النقابة وما يمثله من "خطر كبير" على صحة سلامة وصحة الصحفيين، خاصة بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق في الشارع المقابل للنقابة لتقليل الازدحام داخل المبنى.

وأكد البيان أن إجراء الانتخابات داخل مقر النقابة، يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الصحفيين، لذلك "قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء".

وجاء في البيان، أن مجلس النقابة عقد اجتماعه مساء أمس وانتهى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وناقش "ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية من أنها تلقت ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء".

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش "تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة".

وأشار البيان إلى أن المجلس "ناقش مع عديد من رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة - المتمثلة في مجلس النقابة - في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا".

وانتهى مجلس النقابة، بحسب البيان، "إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية".