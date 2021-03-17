من المطار...ناصر الدويلة يقرر مغادرة الكويت وهذا هو السبب...فيديو

ونشر البرلماني السابق عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو وهو في مطار الكويت الدولي استعدادا لمغادرة البلاد بسبب المضايقات وكثرة الملاحقات القضائية، حسب تعبيره، مؤكدا أنه مثل 15 مرة أمام القضاء في قضايا أمن دولة.

كلمتي الوداعيه الى الشعب الكويتي و اسأل الله ان يهدي اسرة الحكم للخير و يجنب حضرة صاحب السمو البطانة الفاسدة و يهديه للرشد و الفلاح pic.twitter.com/7eiUp0b1a3 — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 17, 2021

وعلق الدويلة على الفيديو في تغريدة، قال فيها: "كلمتي الوداعيه إلى الشعب الكويتي وأسأل الله أن يهدي أسرة الحكم للخير ويجنب حضرة صاحب السمو البطانة الفاسدة و يهديه للرشد والفلاح".

وبرأت محكمة التمييز الكويتية، في وقت سابق، الدويلة من تهمة "الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان".