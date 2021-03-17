توجيه جديد لرئيس وزراء الكويت بشأن أعضاء البرلمان الذين خالفوا إجراءات كورونا

أصدر رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، توجيها جديدا بشأن أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) بينهم رئيس المجلس مرزوق الغانم، بسبب مشاركتهم في تجمعات مخالفة لإجراءات مواجهة انتشار كورونا.

"القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها الأخوة أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قال رئيس وزراء الكويت:

وأضاف الشيخ صباح أن "القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".

وأكد الشيخ صباح على تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على التوجيه بسحب البلاغات.