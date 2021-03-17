الجزائر... وزارة المجاهدين تكشف عن جمع 35 ألف شهادة حية للثورة

قال الأمين العام لوزارة المجاهدين في الجزائر، العيد ربيقة، إنه جمع نحو 35 ألف شهادة حية للثورة الجزائرية، في 28 ألف ساعة من التسجيل.

وأوضح ربيقة، في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن "الكثير من الشهادات الحية هي لشخصيات ومجاهدين كبار"، لافتا إلى "ضرورة دراستها وتمحيصها واستغلالها في يوم دراسي خاص بالموضوع لاستغلاله"، بحسب ما نقله موقع "النهار" الجزائري.

ونقل موقع "الشروق" الجزائري، عن ربيقة، قوله إنه "لا يمكن تجزئة الأرشيف والبحث في أحداث أو مرحلة معينة دون أخرى".

ولفت إلى أن "قرار رفع السرية عن الأرشيف الجزائري من قبل فرنسا مسألة تقنية بحتة"، مضيفا أنه "بعد مرور 50 أو 70 سنة من الطبيعي أن يتم رفع السرية عن الأرشيف أو جزء منه".

ولفت بريقة إلى أن "هذا الأرشيف لا يمكن تجزئته في أحداث أو مرحلة معينة، وعلينا أن نعمل على جلب الأرشيف من الدول الأخرى كبلجيكا ولبنان وتونس والمغرب وغيرها وليس فرنسا فقط".

وأشار إلى أن "استرجاع هذا الأرشيف يجب أن يخضع لشروط معينة ودراسة وتمعن من أهل الاختصاص حتى لا نقع في الخطأ أو المغالطة".