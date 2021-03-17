تبدأ السبت... الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من تعرض البلاد لموجة طقس حارة، ابتداءً من السبت المقبل 20 مارس/ آذار.

وقال خبراء الأرصاد إن مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأوضح محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حارا على جميع الأنحاء في الجمهورية وشبورة مائية صباحا ويكون الطقس بارد ليلا، وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة 32 درجة.

وعن طقس اليوم، قالت الهيئة إن الأربعاء يشهد طقسا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الغربية مائلا للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقسا دافئا على شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.