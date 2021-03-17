اندلاع حريق ضخم في مجمع تجاري وسط بغداد... صور وفيديو

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت مديرية الدفاع المدني، إن "حريقا هائلا اندلع في منطقة الكرادة بوسط بغداد داخل مخازن تجارية في مجمع (سيد مأمول التجاري)".
وأضافت أن "50 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف توجهت إلى موقع الحريق".
⭕— قاسم البهادلي (@O6_9c) March 17, 2021
50 فرقة إطفاء وإنقاذ تشارك في إخماد حريق هائل، اندلع بمخازن مجمع سيد مأمول التجاري ، ضمن منطقة الكرادة، وسط بغداد . pic.twitter.com/UaOYM6kfzr
ونقلت الوكالة عن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان قوله إنه "تمت السيطرة بشكل الكامل على النيران التي اشتعلت في حادث حريق 10 مجمعات المأمول التجارية المخصصة لبيع الأصباغ والمواد الإنشائية والبرادات والمواد البلاستيكية وعبوات من براميل الثنر شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال".
حريق هائل يلتهم عشرات المحلات في مجمع سيد مأمول وشقق الضباط في كمب سارة!— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) March 17, 2021
بغداد. pic.twitter.com/oe4b7dDjho
وأوضح أنه "أصيب 3 من رجال الإطفاء بسبب المواد بفعل الحرارة أثناء اقتحامهم للموقع".
وأكد أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتطويق النيران لمنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة".
50 فرقة شاركت في السيطرة على حريق كبير بمخازن مجمع تجاري وسط بغداد #المربد pic.twitter.com/YwXLD0P6qz— المربد (@Al_Mirbad) March 17, 2021
وأشار إلى عدم تسجيل إصابات أو خسائر بشرية بين المواطنين.
ووفقا للوكالة، تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، في حين تشير التحقيقيات الأولية إلى حدوث ماس كهربائي.
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