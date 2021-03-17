تونس تتسلم دفعة من لقاحات "فايزر" ضمن مبادرة "كوفاكس"... صور

وصلت صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار تونس قرطاج الدولي أول دفعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" الممولة من طرف دول الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، تتضمن الدفعة 93600 ألف جرعة من لقاح "فايزر بيونتيك".

© Sputnik . MARIEM GDIR تونس تتسلم دفعة من لقاحات "فايزر" ضمن مبادرة "كوفاكس"

وتسلمت تونس قبل أسبوع 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" والتي خصصت للعاملين في القطاع الصحي.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد دعا إلى سرعة التسجيل في الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.

© Sputnik . MARIEM GDIR تونس تتسلم دفعة من لقاحات "فايزر" ضمن مبادرة "كوفاكس"

يذكر أن تونس قد أعلنت، في وقت سابق، تقليص ساعات حظر التجول ليصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، بعد أن كان من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، والسماح بالتنقل بين المحافظات على أن يتم إغلاق المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وتقرر أيضا إلغاء الحجر الصحي الإجباري بالنزل المفروض على الوافدين إلى تونس، على أن يلتزموا بتقديم تحليل كورونا سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة، والدخول في الحجر الصحي الذاتي، فضلا عن تمديد ساعات فتح المقاهي.