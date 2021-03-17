لافروف يحدد الموقف الروسي من تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي: "نرحب في روسيا بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

وأضاف: "أولينا اهتماما خاصا بالعلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. ونرحب في روسيا بتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية، وانطلاقا من افتراض أن هذه العملية بالطبع ينبغي أن تسهم في تسوية شاملة في المنطقة، الأمر الذي يفترض أيضًا حلاً للمشكلة الفلسطينية التي طال أمدها".

وتابع لافروف: "لقد أكدت من جديد استعداد روسيا لزيادة تسهيل إقامة حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول الإطار القانوني الدولي المعروف، والذي يعني ضمناً إنشاء دولة فلسطينية تتعايش بسلام وأمن مع دول أخرى في المنطقة".

وشدد على أن كلا من "روسيا وإسرائيل يتمسكان بموقف مشترك بشأن تسوية الصراع السوري". وقال: "فيما يتعلق بسوريا، لدينا موقف مشترك من تسوية سياسية على أساس المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأكدنا دعمنا الأساسي لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ودعمنا للحق المشروع للفلسطينيين، ليقرروا مصيرهم بأنفسهم دون تدخل خارجي".