السعودية... إعادة افتتاح "زمزم" قبيل رمضان

ظهرت لوحة إرشادية تم التقاطها حديثا من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، تنبئ بقرب افتتاح المشروع؛ الذي أُغلق قبل نحو عام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعرضت صحيفة "سبق" صورة للوحة الإعلانية التي تضمنت التعليمات المزمع تطبيقها عند فتح أبواب المشروع أمام الزوار؛ التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة عند الدخول وترك مسافة آمنة وفقاً لعلامات الانتظار المحددة.

بداية من الأحد القادم ..

إعادة افتتاح مشروع سقيا زمزم الواقع في كدي، مع تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية ، منها الدفع بمدى، وإبراز تطبيق توكلنا. pic.twitter.com/X9RIHc6dUX — أخبار مكة المكرمة (@AkhbarMakkah) March 17, 2021

كما تضمنت التعليمات؛ الدفع من خلال بطاقة "مدى" فقط، والالتزام بالدخول والخروج من البوابات المخصصة، ومغادرة المشروع عند استلام العبوات، وحدد المشروع الطاقة الاستيعابية وفقاً للإجراءات الاحترازية بـ 60 عميلاً كحد أقصى.

وأفادت الصحيفة بأن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة؛ يستعد لفتح أبوابه في القريب العاجل قبل دخول شهر رمضان المبارك وفق الخطط والبروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، نجحت قوات الأمن السعودية في ضبط كميات من مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم" قبل بيعها.

وضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدين حولوا وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج تلك المياه.

ووفق أمانة الرياض، التي نشرت فيديو للواقعة عبر "تويتر"، فقد تمّ ضبط المخالفين ومصادرة العبوات قبل تداولها في الأسواق وإغلاق الموقع.

يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، قررت رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية توزيع مياه بئر زمزم في مكة المكرمة على مرضى (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، قد أعلن عند إغلاقه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، إتاحة عبوات زمزم عبر مراكز التسويق الكبرى في مكة المكرمة.