كيف تحسنت الأوراق النقدية السورية بعد صناعتها في روسيا... فيديو

عرض مراسل قناة "زفيزدا" أليكسي أليكسييف على الهواء مباشرة نتائج أعمال السوريين، كما تحدث عن حقيقة مثيرة للاهتمام حول الأوراق النقدية الجديدة المستخدمة في الجمهورية العربية السورية.

وقال إن "الأمر يستحق أن تصبح علامة تجارية ليس فقط في الشرق الأوسط"، مضيفا أن كل شيء أرخص بكثير".

وأظهر أليكسييف الأوراق النقدية السورية بقيمة 2000 ليرة سورية كانت بحوذته.

وأضاف، أن سعر الصرف يتغير باستمرار، ولكن مقابل هذا المبلغ، في المتوسط (يقصد 2000 ليرة سورية)​​، يمكنك استخدام ركوب سيارة أجرة غير مكلفة.

وتابع، "تفاصيل صغيرة، قد يبدو هذا المال مألوفًا لك من حيث الشكل والحجم عن طريق اللمس".

يذكر أن سوريا قامت باستحداث عدة عملات نقدية جديدة بصناعة روسية مثل 500 و1000 و2000 و5000 ليرة سورية.