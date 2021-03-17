تونس... اعتصام مفتوح لأصحاب المخابز

أعلنت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس، في تونس، اليوم الأربعاء، اعتزام أصحاب المخابز الدخول في اعتصام مفتوح.

وصرحت الغرفة أن الاعتصام سيقام في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ابتداء من يوم 24 مارس/ آذار، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.

وتأتي هذه الخطوة، على خلفية عدم تطبيق القانون الصادر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 الخاص بتنظيم قطاع المخابز بمختلف أصنافه.

وفي وقت سابق، شارك أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي ومنظمات المجتمع المدني في محافظة جندوبة شمال غربي تونس، يوم الجمعة الماضي، في إضراب عام في المدينة.

ونقلت "بوابة أفريقيا" الإخبارية أن المحتجين خرجوا في مسيرة حاشدة إلى شوارع مدينة جندوبة فيما أسموه بـ ''يوم الغضب'' للتنديد بتردي واقع التنمية والتشغيل في الجهة، ما تسبب في وفاة طبيب جراح شاب يدعى بدر الدين العلوي إثر سقوطه من مصعد كهربائي معطل في المستشفى الجهوي في المدينة.

وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الطبيب الجراح المذكور في المستشفى الجهوي وبرحيل محافظ الجهة، فيما أغلقت جميع المؤسسات التربوية والإدارات العمومية والمحلات التجارية وفضاءات الخدمات ومراكز البريد في المدينة أبوابها، باستثناء المرافق الحيوية، على غرار أقسام الاستعجالي في المستشفيات والمخابز والصيدليات.