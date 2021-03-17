الاتحاد الأوروبي يقبل الوساطة في أزمة سد النهضة... ويتحدث عن مشكلة "ضاغطة"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 17 مارس/آذار، عن قبوله عرض الوساطة الذي سبق وأطلقه السودان، فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات خاصة لقناة "العربية": "مستعدون للوساطة في أزمة سد النهضة، إذا طلبت منا الأطراف المعنية هذا الأمر".

وتابع بقوله "أزمة سد النهضة تقتضي حلا عاجلا، لأن هناك مشكلة ضاغطة على الجميع".

الاتحاد الأوروبي للعربية: مستعدون للوساطة في أزمة سد النهضة إذا طلبت منا الأطراف المعنية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 17, 2021

​وأوضح الاتحاد الأوروبي أن تلك المشكلة هي "العنصر الزمني"، مضيفا أن حل أزمة سد النهضة في متناول الدول الثلاث.

وقال الاتحاد الأوروبي: "يمكن تحويل أزمة سد النهضة إلى فرصة لشعوب المنطقة، ونحن ندعم بدون تردد كافة جهود الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة".

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، طالب بتشكيل آلية رباعية للوساطة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق ملزم بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا حول قواعد ملء وتشغيل السد.

واقترح رئيس مجلس الوزراء "تغيير النهج المُتبع في المفاوضات والذي أدى إلى عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية، وتأسيس نهج يقوم على وجود شركاء دوليين رئيسيين من خلال الآلية الرُباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة".

وجددت دولتا مصر والسودان، يوم الخميس الماضي، قلقهما إزاء التحرك الإثيوبي نحو الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو/ تموز المقبل، دون التوصل لاتفاق حول الملف مع الخرطوم والقاهرة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، في القاهرة: "نبدي قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني بدون التنسيق مع مصر والسودان". وأضاف مدبولي "لسنا ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني".

من جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني أن هناك علما بوجود "توجه من إثيوبيا لإجراء ملء في يوليو/تموز المقبل". وأوضح حمدوك أن تلك الفترة قصيرة جدا للتعامل مع الأزمة "ولكن نأمل أن نتمكن من أن يتم إجراء الملء هذا بطريقة يتم التوافق عليها".

كما أعلنت الخارجية الإثيوبية، رفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، "أبلغنا الوفد الكونغولي موقفنا الرافض للوساطة الرباعية وتمسكنا بالوساطة الأفريقية، لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات السد في ظل قيام وساطة إفريقية يجب أن تحترم ويتم إعطاؤها فرصة للنجاح".