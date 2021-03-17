إسرائيل تتخذ خطوة جديدة بشأن الحدود اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي اتخذ خطوة جديدة بشأن الحدود اللبنانية.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، بأن جرافات الجيش الإسرائيلي قامت منذ صباح اليوم، بشق طريق على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة.

إن جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم منذ الصباح الباكر، بعمليات حفر وشق طريق على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة، بمؤازرة دبابتين.

وقالت الوكالة اللبنانية:

وأشارت الوكالة إلى أن الحفريات الإسرائيلية على الحدود قابلها استنفار للجيش اللبناني من الجهة اللبنانية، وانتشار لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

وفي السياق نفسه، أفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء أمس الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بدعوة سفراء ودبلوماسيين من دول أوروبية بارزة للقيام بجولة على الحدود الشمالية مع لبنان، أول أمس الاثنين، بزعم مشاهدة التهديدات التي تواجهها إسرائيل.

ذكرت القناة أن وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين، قامتا بتنسيق زيارة وفود أوروبية على الحدود المشتركة مع لبنان، على رأسهم سفراء بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي، ونزولهم أحد أنفاق "حزب الله" اللبناني على الحدود مع إسرائيل.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن السفراء والدبلوماسيين الأوروبين قد استمعوا لما أسموه بشرح لتهديدات حزب الله التي يشكلها على الحدود المشتركة بين بلاده وإسرائيل، بعدما استمعوا لشرح من أحد جنرالات القيادة الشمالية، وذلك خلال تواجدهم داخل أحد الأنفاق.

ولفتت القناة إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريڤلين، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بدآ اليوم، أمس الثلاثاء، بجولة أوروبية، لعرض رؤية بلدهما تجاه إيران وبرنامجها النووي وصواريخ "حزب الله".

وأكدت الصحيفة أن الجنرال كوخافي سيرافق الرئيس ريڤلين بقرار من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بهدف محاولة إقناع قادة ألمانيا والنمسا وفرنسا بالموقف الإسرائيلي من إيران.

وأشارت إلى أن كل من ريفيلين وكوخافي سيعرضان رؤية إسرائيل حول تعاظم قوة "حزب الله" والمشروع النووي الإيراني، فضلا عن تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق حول اقتراف بلدهما جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن رحلة ريفلين وكوخافي، من المقرر أن تجرى اليوم، ولعدة أيام، وتشمل فرنسا وألمانيا والنمسا.