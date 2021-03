الكويت تتخذ إجراء بشأن المسافرين من السعودية

القاهرة - سبوتنيك. ووجهت هيئة الطيران المدني الكويتية في منشور لكافة الشركات العاملة في مطار الكويت الدولي بـ "التأكد من عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت من الدول المذكورة أعلاه [مدرجة السعودية] إلا بعد حصوله على شهادة فحص "بي سي آر" تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول لمدة 72 من تاريخ المسحة، وألا تظهر عليه أية أعراض مثل الرشح والعطاس وارتفاع درجة الحرارة والكحة".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation